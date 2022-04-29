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SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

Askerlik yerleri 2022 Mayıs ayı celp dönemi asal askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet ekranının erişime açılmasıyla brilikte öğrenilecek. Bugün itibariyle Mayıs ayı celp döneminde vatani görevini yapacaklar e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden asal askerlik sınıflandırma bilgisine ulaşabilecekler. İşte e-Devlet MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı...

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    SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

    AKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR! Askerlik yerleri celp tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklama ve duyurulara yer verdiği askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri paylaşılacak. Peki Askerlik yerleri belli oldu mu? İşte e-Devlet celp dönemleri sorgulama 2022...
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    SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

    MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacakç

    ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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    SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

    MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

    1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

    2. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

    3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

    4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
  • 04
    SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

    6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

    a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

    b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

    c. Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

    ç. Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

    d. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

    e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

    f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

    g. Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.
  • 05
    SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

    7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

    8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
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    SOGULA | Askerlik yerleri 2022 e-Devlet ekranı: Mayıs ayı celp dönemi (Er) sınıflandırma sonuçları - MSB

    9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

    10. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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