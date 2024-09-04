Söğüt şenliklerindeki sporlar açıklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan "743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katıldığı toplantı düzenlendi.

Şenliğin değerlendirildiği toplantıda açıklama yapan Yasin Özdemir, "Bu sene 743'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerimizde, geleneksel ve atlı okçuluk, atlı cirit, karakucak güreşi, satranç, mas ve bilek güreşi, dart spor faaliyetleri yer alacaktır" dedi.