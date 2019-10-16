ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu yarın uygun fiyatla raflarda olacak ürünleri merak edenler tarafından soruluyor. ŞOK her hafta çarşamba günleri birçok üründe indirim fırsatıyla tüketiciyle buluşuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA
Sinbo Tost Makinesi 139 TL
Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL
KUMSAL Granit Efektli Cam Kapaklı 24 cm Karnıyarık-Derin Tencere 49,90 TL
Granit Efektli 26 cm Kapaksız Tava 29,90 TL
Granit Efektli 20 cm Kapaksız Sahan Tava sadece 24,90 TL
Paşabahçe Kare Borcam 19,95 TL
Paşabahçe Silindir 2’li Saklama Kabı 17,95 TL
Rotalflex 6’lı Çay Bardağı 11,95 TL
Masa Örtüsü 14,95 TL
Kurulama Bezi 5,99 TL
Sofra Bezi 5,99 TL
Çekmece Kaşıklık 9,99 TL
Namet Çemeni Sıyrılmış Pastırma 19,90 TL
Namet Fıstıklı Hindi Salam 2,25 TL İkincisi %50 indirimli
SuperFresh 1kg Milföy Hamuru 7,95 TL
Danone Hüpper Yoğurt 2,20 TL
Danone Danissimo 3,95 TL
Jacobs 10’lu Kahve 4,95 TL.
Colgate Diş Fırçalarında %30 İndirim
Solo Tuvalet Kağıdı 29,90 TL
Unibaby Oyna Öğren Islak Havlu 12,90 TL
Molfix Mega Fırsat Paketi Bebek Bezi çeşitleri 69,95 TL.
Fırça hediyeli Pantene Şampuan çeşitleri 14,90 TL
Vernel Max Yumuşatıcı çeşitleri+Vernel Islak Havlu 19,95 TL
Calgon Kireç Önleyici 11,95 TL
Doğadan 140 ‘lı Geleneksel Karadeniz Demlik Poşet Çay 15 TL
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