ŞOK'a lüks marka mont çeşitleri geliyor! 1-7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte yayınlandı. 1-7 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan lüks marka mont çeşitleri dikkat çekti. Beyaz eşya, mobilya, spor aletleri çeşitleri 1 ila 7 Kasım günleri arasında satışa çıkıyor. İşte 1-7 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 1-7 Kasım 2023 tam fiyat listesi ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. ŞOK aktüel kataloğunda yer alan; ankastre setten beyaz eşya çeşitlerine, taşınabilir güç istasyonundan yürüyüş bandına, taşınabilir mini buzdolabından akıllı saate ve tencere setinden lüks marka mont çeşitlerine kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. İşte 1-7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 1-7 KASIM KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.449 TLL
Sürgülü Kapaklı Çekmeceli Gardırop 5.999,00 TL
Kapaklı Raflı Gardırop 2.579,00 TL
Full Katlanır Koşu Bandı 8.699,00 TL
Bisiklet Eliptik 4.399,00 TL
Çamaşır Makinesi 13.799,00 TL
8 Programlı Bulaşık Makinesi 15.449,00 TL
Meta Geniş Kitaplık 1.499,00 TL
Vega Geniş Dört Kapaklı Dolap Ceviz 1.629 TL
Powder Kadın Mont 2.999,00 TL
Puffect Mont Kadın 3.499,00 TL
Erkek Yağmurluk 1.999,00 TL
Kaban Kadın 4.999 TL
Tencere Seti 5.949 TL
Kızartma Tavası 1.999,00 TL