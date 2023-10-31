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        Haberler Gündem ŞOK'a lüks marka mont çeşitleri geliyor! 1-7 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK'a lüks marka mont çeşitleri geliyor! 1-7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte yayınlandı. 1-7 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alan lüks marka mont çeşitleri dikkat çekti. Beyaz eşya, mobilya, spor aletleri çeşitleri 1 ila 7 Kasım günleri arasında satışa çıkıyor. İşte 1-7 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:13
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 1-7 Kasım 2023 tam fiyat listesi ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. ŞOK aktüel kataloğunda yer alan; ankastre setten beyaz eşya çeşitlerine, taşınabilir güç istasyonundan yürüyüş bandına, taşınabilir mini buzdolabından akıllı saate ve tencere setinden lüks marka mont çeşitlerine kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. İşte 1-7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 1-7 KASIM KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

        4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 4.449 TLL

        Sürgülü Kapaklı Çekmeceli Gardırop 5.999,00 TL

        Kapaklı Raflı Gardırop 2.579,00 TL

        3

        Full Katlanır Koşu Bandı 8.699,00 TL

        Bisiklet Eliptik 4.399,00 TL

        4

        Çamaşır Makinesi 13.799,00 TL

        8 Programlı Bulaşık Makinesi 15.449,00 TL

        5

        Meta Geniş Kitaplık 1.499,00 TL

        Vega Geniş Dört Kapaklı Dolap Ceviz 1.629 TL

        6

        Powder Kadın Mont 2.999,00 TL

        Puffect Mont Kadın 3.499,00 TL

        Erkek Yağmurluk 1.999,00 TL

        Kaban Kadın 4.999 TL

        7

        Tencere Seti 5.949 TL

        Kızartma Tavası 1.999,00 TL

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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