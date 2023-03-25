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ŞOK 25 - 28 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

ŞOK marketlerde Ramazan ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 25 - 28 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri Ramazan ayı fırsatları ile gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 25 -28  Mart kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL 

    Jet Türk Kahve Makinesi 629,90 TL

    Eagle Bisiklet 199,90 TL 

    120 Parça Mikro Blok Set 119,90 TL 
  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Pırıltılı Bebek 89,95 TL 

    Gurme Menü Seti 34,95 TL  

    Melisa Bebek ve Ütü Masası Seti 59,95 TL  

    Akrobasi Pisti Yarış Seti 99,95 TL 

     
  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Oyun Hamuru Setleri 49,95 TL 

    58″ 4K Ultra HD Smart LED TV 19.999 TL  

    Taşınabilir Bilgisayar 12.999 TL 

    23.8″ 5ms Full HD IPS Monitör 2.999 TL 

    4K Ultra HD Android TV Box 1.899 TL 
  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Notebook 8.599 TL

    Grafik Tablet 989 TL

    Akıllı Saat 579 TL 
  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

    Bluetooth Masaüstü Rgb Soundbar 389 TL  

    Kulaklık 139 TL

    1080p Gece Görüşlü IP Kamera 499 TL
  • ŞOK'a Ramazana özel Airfryer geliyor! ŞOK aktüel ürünler 25 - 28 Mart 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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