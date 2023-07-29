ŞOK aktüelde beyaz eşyalar ve kamp ürünleri satışa çıktı! 29 Temmuz - 1 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

ŞOK aktüelde beyaz eşyalar ve kamp ürünleri satışa çıktı! 29 Temmuz - 1 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

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Türkiyenin en büyük zincir marketlerinden biri olan ŞOK bu hafta onlarca ürünü satışa çıkartıyor. 29 Temmuz - 1 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; kamp sandalyesi, büyük termos, askı salıncak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve klima yer alıyor. İşte haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu...