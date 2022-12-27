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ŞOK aktüel kataloğu yayında! 28 Aralık - 3 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesi

Yıl sonuna kısa bir süre kala güncel ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. 28 Aralık - 3 Ocak ŞOK aktüel ürünler listesinde kozmetik ürünlerinden, teknolojik aletlere, gıda ürünlerinden, mobilya çeşitlerine birçok farklı kategoride fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile haftanın fırsatları...

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  • ŞOK KATALOG | 28 Aralık 2022 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı: İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları..

    ŞOK'ta bu hafta birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarıyla alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. ŞOK kataloğunda; Aspiratör modüllü 200 cm mutfak seti, 3 kenarı çerçevesiz monitör, taşınabilir bilgisayar, oyuncu mouse, akıllı saat ve erkek bakım seti ön plana çıkıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...
  • ŞOK KATALOG | 28 Aralık 2022 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı: İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları..

    Astro Aspiratör Modüllü 200 cm Mutfak 3,299 TL, 

    Aspiratör Modüllü 280 cm Mutfak 4,999 TL,

    Toronto Köşe Takımı 4,499 TL,

    Teddy 3+2+1 Koltuk Takımı 12,999 TL, 

    4 Kişilik Mutfak Masa Takımı 1,999 TL

    Kulplu Sepet 34,95 TL, 

    Kapaklı Sepet 59,95 TL, 
  • ŞOK KATALOG | 28 Aralık 2022 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı: İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları..

    Boncuk Detaylı Hasır Sepet 129,95 TL,

    Çekmece Düzenleyici 27,95 TL

    3 Kenarı Çerçevesiz Monitör 4,599 TL, 

    8 GB Ram ve 512 GB SSD diskli 15.6 inç ekranlı 

    Taşınabilir Bilgisayar 10,799 TL, 

    Oyuncu Mouse 919 TL, 

    Erkek Bakım Seti 399 TL,

    Akıllı Saat 779 TL.

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