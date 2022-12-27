ŞOK'ta bu hafta birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarıyla alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. ŞOK kataloğunda; Aspiratör modüllü 200 cm mutfak seti, 3 kenarı çerçevesiz monitör, taşınabilir bilgisayar, oyuncu mouse, akıllı saat ve erkek bakım seti ön plana çıkıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...