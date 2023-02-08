ŞOK Marketler'den deprem bölgesine yardım kampanyası

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Türkiye'de deprem ile sarsıldı. Yaşanan büyük depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, ŞOK Marketler'den yardım kampanyası...

ŞOK MARKETLERDEN YARDIM KAMPANYASI

ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazaların en kısa sürede tekrar faaliyete geçebilmesi için bölge dışından ekipler de deprem bölgelerinde çalışmalara başladı.

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