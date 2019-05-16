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Şok ölüm sonrası İngiliz şovları için harekete geçildi!

AA

İngiltere Parlamentosu, bir TV programı konuğunun çekimler sonrası intihar etmesi üzerine konukların özel hayatlarına ilişkin itiraflara zorlandığı şovları araştırmaya karar verdi.

Jeremy Kyle Show

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi, şov programlarında daha fazla denetleyiciye ihtiyaç olup olmadığı ve çekim sırasında ve sonrasında katılımcılara yeterli destek verilip verilmediğini araştırma kararı aldı. Kararda, bazı katılımcıların çekimler sonrası hayatını kaybetmesine dikkat çekildi.

İngiltere'de serbest yayın yapan özel televizyon kanalı ITV'de yayımlanan Jeremy Kyle Show adlı programa katılan 63 yaşındaki bir konuk, çekimlerden 10 gün sonra intihar etmişti.

Nişanlısını aldatmakla suçlanan konuğun, programın yayımlanmayan bölümünde yalan dedektörü testinde başarısız olduğu belirtildi.

Konuğun oğlu, babasının çekimler sonrası ilişkisinin sona ermesinden endişe ettiğini aktarırken, sağlık danışmanı da adamın yalan söylemediği konusunda ısrarlı olduğunu dile getirdi.

İntihar sonrası, ITV, 14 yıldır hafta içi her gün sabah saatlerinde ekrana gelen şovu süresiz olarak yayından kaldırırken ülkede konukların özel hayatlarına ilişkin itiraflara zorlandığı veya kişisel sorunlarını anlatmasının istendiği bu tür TV programlarına ilişkin tartışma başladı.

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