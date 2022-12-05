Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel ürünleri

ŞOK aktüel ürünler listesinde yeni katalog yayınlandı. 7 - 13 Aralık ŞOK indirimli ürünler kataloğunda beyaz eşya, mutfak araç gereçleri, mobilya, giysi ve kozmetik çeşitleri ve teknolojik aletler dikkat çekiyor. İşte ŞOK aktüel kataloğunda haftanın indirimleri...

ABONE OL
  • ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi: ŞOK'ta bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Mutfak, tekstil ve giyim ürünlerinden elektronik ve kozmetik ürünlere birçok alanda indirim alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu çarşamba ŞOK'ta indirime giren ürünler listesi...
  • ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi: ŞOK'ta bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    Silinebilir Köşe Koltuk Takımı 2,899 TL.

    Portmanto Vestiyer 1299 TL.

    Modern Beyaz Konsol 999 TL.
  • ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi: ŞOK'ta bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    4 Çekmeceli Şifonyer 999 TL.

    4 Kapaklı Ayakkabılık 999 TL.

    Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 899 TL.

    İki Kişilik Koltuk Kanepe 899 TL.
  • ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi: ŞOK'ta bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    Katı Meyve Sıkacağı 649 TL.

    2 yıl garantili Elektrikli Süpürge 899 TL.

    Çift Kişilik Nevresim Takımı 399,95 TL.
  • ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi: ŞOK'ta bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    Spor Tayt 54,95 TL.

    Zincir Askılı Kadın Omuz Çantası 89,95 TL.

    2li Cam Yuvarlak Tepsi 99,95 TL

    Küçük Optikli 2li Kare Tepsi 99,95 TL.
  • ŞOK'ta mobilya ve beyaz eşya haftası! 7 - 13 Aralık ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi: ŞOK'ta bu hafta neler, hangi ürünler indirimde?

    Fırın Saklama Kabı 42,95 TL.

    2li Kapaklı Kase 54,95 TL.

    Borcam Kulplu Tepsi 79,95 TL.

    Ayaklı Kare Servis Sunum Tabak 149,95 TL.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.