Beycan Üçkardeş'in haberine göre mahalleli yasağı şenlik havasında geçirdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ise 65 yaşüstü ile 20 yaş altı insanların yoğun olarak yaşadığı bir sitede sokak sanatçılarının katılımı ile müzik etkinliği düzenledi.

Mersin Merkez Yenişehir İlçesi Bahçelievler Mıahallesi 1804 Sokakta oturan Samet Karataş piyanist arkadaşı Sinan Atsak ile birlikte yasak önce kaymakamlığa başvurarak yasak günü mahallelerinde evlerinin balkonundan konser vermek istediklerini belirtti. Yasal izinleri aldıktan sonra yasak günü balkona kurduğu müzik sistemi ile komşularına unutamayacakları bir gün yaşattı.

Mahalle sakinleri evlerinin balkonundan hareketli parçalara alkışlarla ve oynayarak eşlik etti.

Öte yandan Mersin Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ise 65 yaşüstü ile 20 yaş altı insanların yoğun olarak yaşadığı bir sitede sokak sanatçılarının katılımı ile müzik etkinliği düzenledi.