Sokağa çıkamadığı günlerde hayalindeki evin 3 boyutlu maketini yaptı

AA

Pektaş, 13 yaşında tornacı çırağı olarak çalışırken bir dükkanın vitrininde gördüğü maketlerden yola çıkarak kürdan ve kibrit gibi çeşitli ahşap parçalarını kullanarak maket çalışmalarına başladı.

Çevresinden gelen taleplere göre cami, araba, ve traktör maketleri yapan Pektaş, maddi durumu uygun olmadığı için hayalini kurduğu evin üç boyutlu maketini yapmaya karar verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle maket yapımına uzun yıllar ara vermek zorunda kalan kronik kalp hastası Pektaş, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde evinde geçirdiği sürede işe koyuldu.

Pektaş, kürdanları kullanarak, yıllar önce hayalini kurduğu içerisinde otoparkından su değirmenine, peyzajından hobi bahçesine kadar birçok ayrıntının yer aldığı 3 katlı evin üç boyutlu ahşap maketini yaptı.

- Ev için 4 bin 500 kürdan kullanıldı

12 yıl önce çok beğendiği bir caminin maketini de yaptığını belirten Pektaş, evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlama süresince günlük 8 saat yaptığı çalışma ile 1,5 ay içerisinde üç boyutlu ev maketini tamamladığını söyledi.

Üç boyutlu evi, karton mukavva üzerine 4 bin 500 kürdan ve benzeri ahşap malzemeleri incelterek veya kısaltarak tek tek yaptığını ifade eden Pektaş, "Evde, elektrik tesisatı ile birlikte ışıklandırması, su kuyusu, çay içmek için kamelya, salıncak, dinlenme için piknik masası ve barbeküsünü yaptım. Hayalimdeki evin gerçeğini yapamadığım ya da alamadığım için karantina süresinde evin en azından maketini yapıp hevesimi aldım." dedi.