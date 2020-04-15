Sokağa çıkamayan yaşlı adamın muhabbet kuşu isteği yerine getirildi - SİVAS

AA

Kızılırmak Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Arslan, Vefa Sosyal Destek İletişim Hattı'nı arayarak, evde yalnızlıktan canının sıkıldığını ve muhabbet kuşu istediğini söyledi.İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, Arslan'ın isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden Fatih Yüce ve Vedat Kartal, ilçeye yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Sivas'tan aldıkları muhabbet kuşunu Arslan'a teslim etti.Ekiplere teşekkür eden Arslan, şunları söyledi:"Eşimi yakın zamanda kaybettim. Evde canım sıkılıyor. Çocuklarım yanımda değil. İmranlı Kaymakamlığına müracaata bulundum. Yalnız kaldığım için bir muhabbet kuşu istedim. Onlar da beni kırmadılar. Sabah erkenden kuşu getirerek teslim ettiler. Parası ne kadar dedim, benden para almadılar. 'Kaymakamlık tarafından hediye' dediler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."