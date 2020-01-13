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İran'da Cumartesi günü başkent Tahran'da başlayan hükümet ve rejim karşıtı gösteriler Pazar günü ülkenin diğer şehirlerine de yayılarak devam etti.

Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının 'yanlışlıkla' düşürüldüğünün açıklanmasının ardından başlayan gösterilerde dini lider Hamaney'in istifa etmesi istendi.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde birçok şehirde istifa çağrılarının yapıldığı görülürken, Tahran'daki göstericiler Azadi Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Reuters'ın şehir sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Tahran polisinin büyük bir kısmı sokaklarda görev aldı. Azadi Meydanı'na ulaşan kalabalık önce polislere kendilerine katılma çağrısı yaparken, daha sonra 'Kahrolsun diktatör' sloganları attı.

İran'ın reformist gazetelerinden Etemad da manşetinde istifa çağrısı yaptı. "Özür dileyin ve istifa edin" manşetiyle çıkan gazete, halkın krizi yanlış yöneten kişilerin ayrılmasını istediğini sayfalarına taşıdı.

İran polisinin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteriler Tahran yönetimi üzerindeki baskıyı artıracak gibi gözüküyor. Zira geçtiğimiz Kasım ayında da petrol fiyatlarındaki astronomik artış nedeniyle İranlılar sokağa dökülmüş ve iki hafta içerisinde yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmişti.