Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı İngiltere'de Müslümanlar bu yıl 'farklı bir Ramazan ayı' geçirecek

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaların uygulandığı İngiltere'deki Müslümanlar için bu yıl Ramazan çok daha farklı geçecek.

Yoğun bakım ünitesinde saatler geçirip Covid-19 hastalarının sağlıklarına kavuşması için çalışan Dr. Kiran Rahim de Ramazan ayını olağanüstü şartlarda geçirecek İngilizlerden biri.

Normalde çocuklarını annesinin evine götürüp ailece bir araya geldiklerini veya kız arkadaşlarıyla şehir merkezinde iftar için buluştuklarını anlatan Dr. Rahim bu yıl ise haftalarını geçirdiği Londra'nın kuzeydoğusundaki Homerton Hastanesi'nden evine, eşi ve 6 ile 3 yaşlarındaki iki oğlunun yanına dönecek. Yoğun çalışma temposu nedeniyle oruç tutmayacağını söylüyor Dr. Rahim:

"Benim gibi birçok kişi, yoğun bakım ünitesinde çalıştığımızda oruç tutmamayı tercih ediyor. Bu koruyucu ekipman içinde zor. Yalnızca bir ya da iki saat geçirip sonra çıkarıp su içmeniz gerekiyor."

Dr. Rahim, Britanya İslam Tıp Derneği'nde görevli doktorların din adamlarından tavsiyeler aldıklarını ve tavsiyeler doğrultusunda da bulunduğu hayati konum ve yoğun çalışma temposu nedeniyle bu yıl istisnaların kabul edilebilir olduğunu öğrendiğini söyledi.

Dr. Rahim, "Bu rahatlatıcı ama oruç tutmak gerçekten yapmak istediğim bir şeydi" diyor.

Sağlık hizmetlerinde çalışan diğer görevliler arasında bazıları da 12 saatlik mesailerinin sonunda iftar yapacak.

Ramazan ayında izin yapma planları da çoğu sağlık çalışanı için eski Ramazanların aksine artık mümkün değil.

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının en az 7 Mayıs'a kadar devam edecek olması nedeniyle de 33 yaşındaki doktor Ramazan Bayramı'nın da eskisi gibi kutlanamayacağını anlatıyor:

"Ramazan çok zor geçebilir ama sonunda genelde dört gözle beklediğiniz bayram olurdu. Bu sene Ramazan Bayramı kutlayabilir miyiz emin değilim."

Her ne kadar içinde bulunduğumuz durum zor olsa da, Dr. Rahim bu zamanın manevi yansıması olduğunu düşünüyor:

"Çok farklı olacak ama belki de birçok açıdan çok daha samimi bir Ramazan olacak. Dünyadaki 'cehennem' diyebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz, ama birçoğumuz hala yapmak istediklerini yapabildiği için çok şanslı. Hala sofraya yemek koyabiliyoruz. İşini kaybeden bir sürü kişi var veya başlarını sokacak bir çatı bile bulamayanlar var."

Müslüman derneklerden gıda yardımı

Britanya Müslüman Konseyi de bu yılın 'çok farklı bir deneyim olacağını' söylüyor ve Müslümanlara evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunuyor.

İngiltere'de camiler kapalı, çoğu aile bir arada değil ve hatta bazıları kendi evlerinde bile değil. Müslümanlar, Ramazan ayının geleneklerini yerine getiremeyecek, bir arada iftar yapamayacak veya birlikte namaz kılamayacak.

Ama Ramazan ayı ruhu yardımlarla da canlı tutuluyor. Müslümanlar vakıflara, bireylere ihtiyacı olanlara yardım edilmesi çağrıları yapıyor.

Londra'nın kuzeybatısındaki Stanmore'da Hujjat Camii, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 150'den fazla eve iftar için yemek dağıtımı yapacak. Gönüllüler bağışlanan tedariklerin, gıdaların dağıtımında görevli olacak. Bölgedeki restoranlar da iftar için yemek yapma sorumluluğunu üstlendi.

Camii yöneticilerinden Asim Nurmuhammed "Sanıyorum insanların içindeki iyilikleri görüyoruz. 48 saat içinde 200 gönüllü bulunması gerçekten muhteşem. Normalde merkezimizde bir ay içinde 1.500 kişiye yemek veriyoruz, bazılarının gerçekten buna ihtiyacı oluyor" diyor.

Camii, Ramazan ayı boyunca her gece yaklaşık 200 eve yemek götürmeyi hedefliyor, ihtiyaç sahibi olarak kendilerine başvuranların sayısı da 1000 civarında.

Nurmuhammed, kendilerine gelen yardımları Londra'nın Harrow bölgesinde dağıtılmak üzere yerel yönetime de verdiklerini söylüyor.

Bu sene cemaatler bir araya gelemeyecek.

Cemaat toplantıları yerine internet

Birçok camii gibi Hujjat da Müslümanlara internet üzerinden düzenlenen etkinliklerle sesleniyordu, bu uygulama Ramazan'da da devam edecek.

Ahmediyya Müslüman Gençler Derneği internet üzerinden egzersiz programları, sosyal aktiviteler ve namaz videoları paylaşıyor. Dernek, Ramazan ayında da internet üzerinden yaptığı etkinliklere devam edecek.

Derneğin yardımlardan sorumlu yöneticisi Abdul Lodhi, Ramazan'da genellikle yüksek katılımlı yemek organizasyonları düzenlendiğini ve bu etkinliklerde Ramazan ve İslam hakkında bilgiler paylaşıldığını söylüyor, bu yıl ise aynı etkinliklerin internete taşınması planlanıyor.

Lancashire, Cheshire'de yaşayan Lodhi, "Bu belirsiz zamanlarda oruç tutmaktan ne öğrenilmeli, tecrit şartlarına nasıl adapte edilmeli gibi derslerin yardımcı olacağını düşündük" diyor.

"Şimdi yaşadıklarımız oruç tutmaya benziyor. Yalnızca aç kalmak değil mesele, çok daha fazlası. Geriliyorsunuz ve bazen dilinizi ısırmak istiyorsunuz. Herkes aç kalınca ne kadar sıkıntı çektiğinizi biliyor. Sanırım herkesin özdeşleştirebileceği ve şimdi uygulamamız gereken şey direnç" diye anlatıyor bugünkü durumu Lodhi.

Londra'da yaşayan 26 yaşındaki imam Sabah Ahmedi de cemaat olarak bir araya gelememenin, birlikte namaz kılamamanın zor olabileceğini söylüyor. Ama namaz ve vaazler için Instagram'ı kullanabileceğini ifade ediyor. İmam Ahmedi bu yılın farkına ilişkin de "Ramazan maneviyatınızı güçlendirmekle ilgili, Allah'a yakın olmakla ilgili. Bu yıl manevi duyguları yansıtmak ve maneviyatı güçlendirmek için daha çok zamanımız var" diyor.

Ahmedi, herkesin evinde oturması ve aileleri ziyarete gidilmemesi çağrısında bulunuyor.

Normalleşme süreci ne zaman ve nasıl başlayabilir?