Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - SAMSUN/TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.
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