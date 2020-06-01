Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu.Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR