Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü

AA

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda kısıtlama dışında kalan yük araçları bulunurken, park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

Kentteki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

- Tokat

Tokat'ta kentin en hareketli yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'na sesizlik hakim.

Polis ekipleri de cadde ve sokaklarda uygulama yaparak, halkı kısıtlamaya uymaları konusunda uyardı.

- Kastamonu

Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.

Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da da şehrin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor.