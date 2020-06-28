Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü - SAMSUN

. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi yanı sıra park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.Polis ekipleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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