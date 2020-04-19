Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti - ŞANLIURFA

AA

Şehrin cadde ve sokaklarının boş olduğu görülen video, sosyal medyada da ilgi gördü.Suruç ilçesinde de Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, kısıtlamanın ikinci gününde de üretime devam etti. Kırsal Bilge Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp hem sulama yaptı hem de sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçiler, maske ve eldivenlerini takarak çalıştı.Çiftçi Mehmet Deniz Aydeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Arazisini pamuk ekimine hazırladığını ifade eden Aydeniz, "Biz çiftçiler zamanla yarışıyoruz. Güzel Türkiye için üretime devam etmek zorundayız. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladık. Bir an önce koronavirüs belasının bitmesini, hayatın normale dönmesini istiyoruz." dedi.Üreticilerden Salih Ay da büyük emek harcayarak yetiştirdikleri sebze fidelerini toprakla buluşturduklarını aktararak kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti.Çiftçi İbrahim Ay da zor şartlar altında çalıştığına değinerek bu süreçte çiftçiler için bir günün bile çok değerli olduğunu belirtti.Öte yandan Suruç İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, Vefa Destek Grubu ile tarlada çalışan işçileri ziyaret ederek maske dağıttı.Siverek ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evden çıkmayanların ekmek ihtiyacı, ekiplerce karşılandı. 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan 96 ailenin ekmek ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.