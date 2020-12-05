Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnaflar vatandaşların mağdur olmaması için mesaide

AA

Kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, kasap, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürdü.

Niğde'de fırın işletmecisi Tuncay Şener, yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmeksiz kalmaması için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yürüme mesafesinde olanların gelip ekmeklerini alabildiklerini söyledi.

Kasap Halil Ünlü ise "Kısıtlamanın, sağlığımız için doğru olduğunu düşünüyorum. Biz kasap olarak kısıtlamada vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yürüme mesafesinde olanlar geliyor, uzak olanlara ise biz servis yapıyoruz." dedi.

Manav Hasan Özbaş da kısıtlamada evlere hizmet verdiklerini, bazı vatandaşların ise kendilerinin gelip aldığını dile getirdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretimlerine izin verilen iş yerleri de çalışmalarına devam ediyor.

Fırın işletmecisi Emrah İmren, vatandaşlar gerekli tedbirlere uyduğu sürece kendilerinin de üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.

Fırınlarda ekmek çıkartmaya devam edeceklerini aktaran İmren, "Yeter ki herkes kurallara uysun. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. İnşallah bu zor günler geçecek. Tekrar eski sağlığımıza ve huzurumuza kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kuruyemişçide çalışan Yahya Yurttan da müşterilerinin kurallara uyması halinde kendilerinin de rahat edeceklerini aktararak, "Bu sıkıntıyı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak aşabiliriz. Biz kısıtlama süresince hizmet vermeye devam ediyoruz. Sıkışıklığa ve paniğe gerek yok. Vatandaşlarımız istediği ürünü, istediği zaman bulabiliyor." diye konuştu.

- Sivas

Sivas'ta fırıncı Osman Zinnur Siyah, kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, "Kısıtlama zamanında halkımızın sağlığını düşünerek daha itinalı hizmet verebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına gerek yok. İstesinler yeter biz evlerine kadar getiririz." dedi.

Kentte bir marketin müdür yardımcılığını yapan Serkan Gedik ise kısıtlama süresince reyon ve stoklarda herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlattı.

Gedik, vatandaşların mağdur olmaması için ürünleri sürekli yenilediklerini sözlerine ekledi.

- Nevşehir

Şirketlerin aylık ve yıl sonu işlemlerinin sorunsuzca tamamlanması amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması süresince mali müşavir ve serbest muhasebeciler de mesai yaptı.

Nevşehir'de bürolarında çalışmalarını sürdüren mali müşavirlerden Bayram Şahin, salgının artmaya başladığı bu dönemde sokağa çıkma kısıtlamasının yerinde bir karar olduğuna inandığını, kendilerinin de maske, mesafe ve hijyen koşullarına uygun olarak mesaiye devam ettiğini belirtti.

Kısıtlamaların normal hayata dönüşü hızlandırmaya vesile olmasını temenni eden Şahin, "Mali müşavirlerin her ay vergi dairelerine vermek zorunda olduğu, bildirim, beyanname gibi işlemler var. Yıl sonu da yaklaştığı için şirketlerin dönem sonu işlemleri için hazırlıklara başlamış durumdayız. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı mali müşavir ve muhasebecilere serbestlik tanıdı. Kentin sakin olduğu dönemde biz işimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

İsa Karakuş ise muhasebe evrak ve verilerini hazırlayabilmek için çalışma zorunda olduklarını anlatarak, aşı çalışmalarının olumlu sonuç vererek salgının ortadan kalkmasını diledi.

- Kırşehir

Terme Caddesi'nde ekmek fırını işletmecisi Kürşat Güral, "Vatandaşın mağdur olmaması için sokağa çıkma yasağında bizler üretime devam ediyoruz. Halkımızın bu anlamda hiçbir sıkıntısı olmasın. Bugün de yarın da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süreçte üretime devam edeceğiz. Üretilen ekmekleri fırınımızdan, tedarikçilerimizden, market ve bakkallardan alabilirler, sevkiyatımız devam edecek." dedi.

Atatürk Caddesi'nde fırın da çalışan ekmek ustası Mehmet Akyüz de dün çok ciddi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşın "ekmek sıkıntısı çekeriz" endişesiyle dün fazla fazla ekmek aldığını anlatan Akyüz, "Dün vatandaşlar fırınlara akın etti, ekmeklerimiz kalmadı. Bugün biz yine çalışıyoruz ama şuan yoğunluk yok, sokakta da kimse yok." diye konuştu.