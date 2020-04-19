Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler MOBESE'lerden belirleniyor - MUĞLA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilen kentler arasında yer alan Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesi ekipleri, kısıtlamaya uymayanları MOBESE kameralarıyla tespit ediyor.Tespit yapılan bölgeye yönlendirilen ekipler, vatandaşları evlerine dönemleri konusunda uyarıyor.Polisler, uyarılarını dikkate almayanlara idari para cezası uyguluyor.Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının ikinci günün de vatandaşların yasağa riayet ettiğini, yapılan denetimlerde kapalı olması gereken iş yerlerinin kurallara uyduğunun gözlendiğini ifade etti.Vatandaşların evde kalarak Kovid-19 ile mücadeleye destek verdiğini vurgulayan Civelek, yasağa riayet eden Muğla halkına teşekkür etti.