Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Doğanşehir sessizliğe büründü - MALATYA

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Doğanşehir ilçesinde sessizlik hakim oldu; ilçenin sokak ve caddeleri boş kaldı. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu ilçede belediye temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Polis ekipleri ise caddelerde görülen vatandaşları da uyarıp evlerine yönlendirdi.
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