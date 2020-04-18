Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - KAHRAMANMARAŞ

AA

Kahramanmaraş Kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ana arter caddeler ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı.Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ana arter yolların boş olduğu görüldü. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda da trafik yoğunluğunun bulunmadığı gözlendi.Jandarma, polis ve zabıta ekipleri merkez ve çevre yollarındaki uygulama noktalarına konuşlanarak kontrollerini sürdürüyor.