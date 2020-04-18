Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - VAN

AA

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından alınan tedbirler havadan görüntülendi."Denetimlerde İHA ve helikopter kullanıldı"Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü (Günhan Filo)’ya Bayraktar TB2 Taktik İnsansız Hava aracı ve helikopterle yapılan denetimlerde Edremit sahilleri, İpekyolu Caddesi ve şehir merkezi görüntülendi.Görüntülerde şehrin en yoğun sokak ve caddelerinin tamamen boş kaldığı gözlemlendi.İHA ve helikopterden kısıtlamayı ihlal edenler uygulama noktalarına bildirildi.