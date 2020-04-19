Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - ZONGULDAK

Gürcistan'da Kovid-19 salgınına rağmen halk Paskalya Bayramı için kiliselere gitti

AA

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.Hareketlilik yaşanmadığı cadde ve sokaklarda, vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı görüldü.Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.