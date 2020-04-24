Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim - BURSA

AA

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bursa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Halk, kent genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediyor. Kısıtlamanın ardından, yılın her dönemi yoğun olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel, Tarihi Kapalı Çarşı, Ulu Cami ile Osman Gazi Türbesi ve Orhan Gazi Türbesi civarında sükunet hakim oldu. Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.- BalıkesirBalıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol ediyor. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi salgın öncesi hareketli olan bölgelerde sessizlik hakim.- EskişehirEskişehir'de de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama öncesinde az da olsa hareketliliğin bulunduğu İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi, Vilayet Meydanı ve Şair Fuzuli Caddesi sessizliğe büründü.