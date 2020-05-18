Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul sessizliğe büründü - İSTANBUL

AA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul'da meydan ve sokaklar yine sessizliğe büründü.Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. İstanbul'da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.Tarihi yarımada Sultanahmet, Beyazit, Eminönü'nde caddeler ve meydanlar boş kalırken polis ekipleri de yoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.Bugün saat 10.00-16.00 arasında açık olan işletmeler de hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara hizmet verdi. Bakkal ve marketlere gelerek ihtiyaçlarını alanların maske kullanarak sosyal mesafeye uydukları görüldü.-Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde güvenlik güçleri dışında sağlık çalışanları, eczaneler ve belediye işçileri görevini yaptı.Sarıyer Kilyos'ta mağazaların açılış saatleriyle alakalı market görevlilerinin ve kuryelerin paket servisi yaptıkları gözlenirken, evi marketlere yakın bazı vatandaşların ellerin de paketlerle evlerine döndüğü gözlendi.Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.