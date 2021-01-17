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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Sorusu merak ediliyor. Bir süreden beri hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Ülkemizde korona virüs vaka sayılarında düşüş görülmesinin ardından vatandaşlar soruyor; Sokağa çıkma ne zaman kalkacak? Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın korona virüs vaka sayılarında düşüş sağlamasının ardından yasakların ne zaman biteceği, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

BU HAFTA SONU 16-17 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek. Yasaklar 15 Ocak Cuma günü akşam saat 21.00'da başladı. Pazartesi sabah 05.00'da sokağa çıkma yasağı sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri tüm gündür.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

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