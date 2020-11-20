Türkiye genelinde sokağa çıkma yasakları başlıyor. Bu akşamdan itibaren yeni bir genelde çıkana kadar haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kafası karışınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Haftasonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE YER ALAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ