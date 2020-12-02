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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte kısıtlama saati

Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Tedbirlerin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte "Sokağa çıkma yasağı saat kaçta?" sorusu da cevabını buldu. İşte, merak edilen detaylar...

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İşte kısıtlama saati

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Başta çalışanlar olmak üzere dışarıda işi olanlar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, "Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?" İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte merak edilen soru da cevabını buldu. İşte, sokağa çıkma yasağı saati...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftaiçi saat 21.00 ile 05.00 arasında haftasonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." dedi.
Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.


Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.

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