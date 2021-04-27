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Sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile Ramazan ayının ikinci yarısı ve Ramazan bayramında tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar yalnızca belli saatlerde evlerine en yakın markete gidebilecek, araç ile herhangi bir yere gidemeyecek. Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Tam kapanma başlamadan önce tüm yurtta vatandaşlar 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına karşın önlemleri almak için hazırlık yapıyor. Tam kapanma sürecin tam olarak hangi gün ve saatte başlayacak, ne zaman sona erecek merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede tam kapanma ile ilgili detaylı bilgiler verildi:

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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