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Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrası kademeli normalleşme sürecinde ikinci adım başladı. İkinci adımla ilgili ise birçok karar bugün itibariyle resmen başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte bu iki sorunun cevabı merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri değişti. Merak edip araştıranlar için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı gün ve saatlerini haberimizde derledik. İşte detaylar....

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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