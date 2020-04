Sokağa çıkma yasağı Simovic'e futbolculuk dönemindeki kampları hatırlattı - SARAYBOSNA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklandığı Sırbistan'ın Krusevac şehrinde yaşayan Simovic, bir aydır süren tecrit günlerini torunları ile oynayarak ve evinin bahçesinde yürüyüş yaparak geçiriyor.AA muhabirine konuşan Simovic, salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının bir an önce geçmesi için dua ettiğini söyledi.Sarı-kırmızılı takımın efsanelerinde biri olan Simovic, evde kalmanın kendisi için sorun teşkil etmediğini kaydederek, "Futbol oynadığım dönemde yaz ve kış kamplarını, maç öncesi kamplarını hesaba kattığında biz zaten yılın yarısı dış dünyadan kendimizi soyutluyorduk." dedi.Gün içinde torunlarıyla bol bol vakit geçirdiğini anlatan 65 yaşındaki Simovic, "Bahçemiz büyük. Her gün burada 20-25 tur atıyorum. O da yaklaşık 3 kilometreye denk geliyor. Bu süreçte böyle huzur buluyorum." diye konuştu.Simovic, normal zamanlarda da kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmediğini belirterek, evinde kaldığı sürede kendini daha iyi hissettiğini ifade etti.- "Türkiye'deki dostlarıma da moral vermeye çalışıyorum"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının, gelinen noktada büyük güçlerin mücadelesine dönüşmeye başladığını kaydeden Simovic, virüsün en fazla sıradan insanları etkilediğini ve bundan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.Simovic, salgına karşı alınan tedbirlere ve yasaklara uyduğunu belirterek, "Her gün 5-6 saat evde bahçede oturmak benim için sorun değil, ama olumsuz haberleri izlediğimde canım sıkılıyor." dedi.Türkiye'de de kendisi gibi evde kalmak zorunda olan dostları olduğunu anlatan Simovic, "Türkiye'deki dostlarıma da moral vermeye, destek olmaya çalışıyorum. Bazıları beni ağabeyleri olarak görüyor. Onlara destek olmalıyım." diye konuştu.- "Terim'in iyileşmesine çok mutlu oldum"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyileşmesine çok sevindiğini söyleyen Simovic, "Hastalandığını duyduğumda geçmiş olsun dileklerimi kendisine iletmiştim. İyileşmesine çok mutlu oldum." dedi.Simovic, eski milli kaleci Rüştü Reçber'e de geçmiş olsun mesajı gönderdiğini kaydederek, onun da bir an önce eski sağlığına kavuşması ve normal hayatına dönmesi temennisinde bulundu.- "Türkiye her daim kalbimde olacak"Evden çıkamadığı bu dönemde dostlarıyla telefonda eski günleri anımsadıklarını anlatan Simovic, "Daha bugün bir arkadaşımla Monaco ile oynadığımız maçın ardından Türk bayrağı ile sahada tur attığım ve 'kendimi Türk olarak hissediyorum' dediğim o anı konuştuk." ifadelerini kullandı.Karadağ'da doğduğunu ve Sırbistan'da yaşadığını söyleyen Simovic, "Ama benim üçüncü memleketim Türkiye. Türkiye her daim kalbimde olacak. İnançlarımız farklı olabilir ama biz aynıyız." dedi.Simovic, normal zamanlarda sabah kalktıktan gece yatana dek spor programları ve maçları takip ettiğini belirterek, "Bu zor dönemde maç da izleyememek benim için büyük bir handikap oldu." şeklinde konuştu.Uzun yıllar yaşadığı Türkiye'deki insanlara "evde kal" çağrısında da bulunan Simovic, "Türk halkı, sizi çok seviyorum. Lütfen evde kalın ve dışarı çıkmayın." dedi.Simovic, Kovid-19 salgınının bir an önce geçmesi ve dünyanın yeniden normala dönmesi temennisinde bulunarak, "Her gece tüm dünya için, tüm insanlar için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.- Zoran Simovic1954 yılında bugün Karadağ sınırlarında kalan Mojkovac kasabasında doğan Zoran Simovic, profesyonel futbola bugün hala yaşamaya devam ettiği Sırbistan'ın Krusevac şehrinin Napredak takımında başladı.1975-1980 yıllarında Napredak'ta forma giyen Simovic, 1980-1984 yıllarında ise Hırvatistan'ın köklü kulüplerinde Hajduk Split'in kalesini korudu.1984 yılında Galatasaray'a transfer olan Simovic, 6 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılı takımın unutulmayan isimleri arasına adını yazdırdı.