Sokağa çıkma yasağı yaşı kaç olacak? Soruları koroanvirüs vakasının en fazla olduğu il olan İstanbullu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüse karşı İstanbul'da yeni tedbirler de alınılacak gibi görünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağının getirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Peki, yeni koronavirüs tedbirleri neler olacak? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞI KAÇ OLACAK?

İstanbul'da vaka sayılarının artması ile koronavirüse karşı yeni önlemler alınması bekleniyor. İstanbul için sokağa çıkma yasağı yaşı 65’ten 60’a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ÜLKELER

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler arasında Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Sırbistan'ın yanı sıra Irak ve Tunus'ta da uygulamalar başladı. Kerkük'te ise sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzaltıldı.