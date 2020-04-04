Sokağa çıkma yasağı yaşı kaç oldu? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi.

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi ve

Zonguldak - Zonguldak Belediyesi

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?

"30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'I ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞINA KAPATIYORUZ"

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi genel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyük şehiri ve akciğer hastalığı fazla görünen Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. şehirlerimize araç girişini kapatıyoruz. Lojijstik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI 20 YAŞ ALTI İÇİN DE GETİRİYORUZ"

Uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişlerine devam edecektir. İl pandemik kurulları bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. İlk etapta araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerektiğinde süreyi uzatacağız.Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkmayacaklardır.

"TOPLU ŞEKİLDE BULUNAN ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLACAKTIR"

Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır.İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır.

"EN AZ 3 ADIM MESAFEYE UYMAYANLARA CEZA VERİLECEKTİR"

Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulundan alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır. en az 3 adım mesafeye uymayanlara ceza verilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere adli ve cezai işlemler uygulanacaktır.