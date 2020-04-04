Sokağa çıkma yasağı yaşı kaç oldu? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞI KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi ve
Zonguldak - Zonguldak Belediyesi
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELERDİR?
"30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'I ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞINA KAPATIYORUZ"
Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi genel kurallara uymayanları görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyük şehiri ve akciğer hastalığı fazla görünen Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. şehirlerimize araç girişini kapatıyoruz. Lojijstik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.
"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI 20 YAŞ ALTI İÇİN DE GETİRİYORUZ"
Uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişlerine devam edecektir. İl pandemik kurulları bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. İlk etapta araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız, gerektiğinde süreyi uzatacağız.Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkmayacaklardır.
"TOPLU ŞEKİLDE BULUNAN ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLACAKTIR"
Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır.İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır.
"EN AZ 3 ADIM MESAFEYE UYMAYANLARA CEZA VERİLECEKTİR"
Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulundan alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır. en az 3 adım mesafeye uymayanlara ceza verilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere adli ve cezai işlemler uygulanacaktır.
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