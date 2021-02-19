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HaberlerGündemSokağa çıkma yasağında metro açık mı, çalışıyor mu? Hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağı metro seferle
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Sokağa çıkma yasağında metro açık mı, çalışıyor mu? Hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağı metro seferleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağında muafiyet listesinde olup dışarı çıkacak olanlar, sokağa çıkma yasağında metronun çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında metro çalışıyor mu? 20-21 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı sefer yapan istasyonlar

Sokağa çıkma yasağında metro açık mı, çalışıyor mu? Hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağı metro seferle

İstanbullular sokağa çıkma yasağında metroların açık olup olmadığını merak ediyor. 20-21 Şubat tarihlerinde geçerli olacak hafta sonu sokağa çıkma yasağında toplu taşıma araçları çalışacak mı? Vatandaşların beklediği açıklama geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında metro açık mı, çalışıyor mu? 20-21 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı sefer yapan istasyonlar

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA METROLAR AÇIK MI?

Metro İstanbul internet sitesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağında geçerli olacak sefer tarifesi İstanbullularla paylaşıldı.

HAFTA SONU METRO ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifeleri güncellendi.

20-21 Şubat Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;

Aşağıda listelenen hatlarda 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecek. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacak.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı 20 dk. sefer aralığı ile hizmet verecek.

HAFTA SONU ÇALIŞMAYAN METRO HATLARI

Aşağıda listelenen hatlar ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacak. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacak. Vatandaşlar, kapalı hatlar ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonların giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapıldı. Düzenleme yapılan istasyon ve giriş-çıkışları aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ARIZA OLAN SEFER, DUAK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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