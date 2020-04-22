"Sokağa çıkması kısıtlanan minikler agresifleşebiliyor"

AA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan bu yana devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, en çok oyun çağındaki minikleri etkiledi. Kısıtlamanın süresi uzadıkça arkadaşları ve dışarıda oynadıkları oyunları özlemeye başlayan çocukların psikolojik durumlarındaki değişimlere dikkati çeken uzmanlar, anne ve babaları uyardı.

Çocuklarda son günlerde görülmeye başlanan psikolojik değişimler konusunda AA muhabirine bilgi veren Klinik Psikolog ve Pedagog Mehmet Teber, yaşıtlarla temas etmenin, su içmek ve yemek yemek gibi bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

Sosyal bir varlık olan insanın mutlaka başkalarıyla temas etmesi gerektiğini belirten Teber, ilk zamanlarda yalnızlık iyi gelse de zaman geçtikçe sosyalleşememenin psikolojiyi zedelemeye başlayacağını vurguladı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların da sıkıntı yaşamaya başladığına işaret eden Mehmet Teber, miniklerin anne ve babalarıyla geçirdikleri sürenin bu ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını kaydetti.

Yetişkinler için de aynı durumun geçerli olduğunu dile getiren Teber, şöyle konuştu:

"Nasıl bizler anne ve babamızla zaman geçirdiğimizde sosyalleşemiyorsak çocuklar için de aynı durum söz konusu. Çocukların yaşıt ilişkisine ihtiyaçları var. Küçük-büyük ilişkisinde bir şeyler eksik kalıyor. Ne kadar anne ve babalarıyla oyun oynasalar da bu onlara yetmiyor çünkü arkadaşlarıyla oyun oynarken daha çok eğleniyorlar. Şimdi hayatlarındaki eğlence eksildi. Oyun oynarken deşarj oluyorlar. Gülüyorlar, ağlıyorlar, bağırıyorlar, kızıyorlar, öfkeleniyorlar, kısacası duygularını dışarı çıkarıp rahatlamış oluyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında neredeyse 20 günü geride bıraktığımız şu günlerde ailelerden geri dönüşler gelmeye başladı. Çocuklarının daha agresif, daha hırçın, daha mutsuz olduğundan şikayetçiler."

- "Oyun süresini iki katına çıkarın"

Klinik Psikolog ve Pedagog Mehmet Teber, dünyayı etkileyen bu süreçte ailelerin birlikte eğlenme ve sosyalleşmelerinin önemine işaret etti.

Olabildiğince çok etkileşime girilmesi halinde çocukların bu süreci daha hafif atlatacaklarını anlatan Teber, "Anne ve babaların çocuklarıyla ilgilenme ve oynama sürelerini iki katına çıkarması lazım." dedi.

Çocukların sanal ortamlarda arkadaşlarıyla bir araya gelmesinin de önünün açılması gerektiğini vurgulayan Teber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal şartlarda bilgisayar oyunlarını veya sanal ortamı tavsiye etmeyiz ama böylesi olağanüstü dönemlerde buna müsaade edebiliriz. Bu süreçte sanal birlikteliklere kapı açmak gerekiyor. Çocukların belirli sürelerde sanal ortamlarda da olsa yaşıtlarıyla sohbet etmelerini sağlamak gerekli. Ancak bunu da çocuklara çok iyi açıklamamız lazım. Çocuklara, 'Şimdi olağanüstü bir dönem olduğu için kuralları esnetiyorum, bu süreç bittiğinde artık bu kadar sanal ortamda zaman geçiremeyeceksin.' dememiz gerekiyor."

Mehmet Teber, ebeveyn ilgisine rağmen, agresiflik ve hırçınlık, uykusuzluk, yeme içme ve davranış sorunları gibi üstesinden gelinemeyecek durumlar oluştuğunda yine internet ortamından mutlaka bir uzmana danışmak gerektiğinin altını çizdi.

Teber, bu sürecin kendisi koronavirüse yakalandığı için ebeveynlerinden uzak kalan, anne ve babası sağlık çalışanı olduğu için onlarla bir araya gelemeyen ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybeden çocuklarda ise "travma" yaratabileceğini sözlerine ekledi.