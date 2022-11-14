Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
ABONE OL

Sokağa terk edilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi

Konya'nın Karatay ilçesinde battaniyeye sarılı sokağa terk edilen bebekten haber var. Hastanedeki tetkikleri sürdüğü belirtilen 40 haftalık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek

Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
0:00 / 0:00
DHA

Konya'da, battaniyeye sarılı sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, yol kenarında battaniyeye sarılı bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

TERK EDEN KİŞİ YA DA KİŞİLER ARANIYOR

40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

#video#786636

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hamsi fiyatları ucuzladı, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor!
GÜNDEM Hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı!
Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı!
GÜNDEM Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı!
Suç örgütlerine silah imal eden şebeke çökertildi
GÜNDEM Suç örgütlerine silah imal eden şebeke çökertildi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi
GÜNDEM Arnavutluk'taki Thodex davası 17 Kasım'a ertelendi
Tahit'te okyanusa düşen Dilek Ertek için gıyabi cenaze töreni düzenlendi -Güncel haberler
GÜNDEM Dilek Ertek için gıyabi cenaze töreni düzenlendi
Isparta'da ahırda ölü bulunmuştu, oğlu öldürmüş! -En son haberler
GÜNDEM Ahırda ölü bulunmuştu, oğlu öldürmüş!
Taksim patlamasında Bebek Arabası Bölgede Kalmıştı! Anne ve bebek hastanede! -Son dakika haberleri
GÜNDEM Bebek arabası kalmıştı! Anne ve bebek hastanede!
Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF İNDİR! Uzman öğretmenlik çıkmış soru ve cevap anahtarı
GÜNDEM Uzman öğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF!
Eski ortağı silahla öldürdü
GÜNDEM Eski ortağı silahla öldürdü
Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı!
GÜNDEM Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.