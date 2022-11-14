Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, battaniyeye sarılı sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, yol kenarında battaniyeye sarılı bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

TERK EDEN KİŞİ YA DA KİŞİLER ARANIYOR

40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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