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Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak düğününde baba oğula silahlı saldırı! - En son haberler
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Sokak düğünündeki silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralı

Adana'da, sokak düğününe katılan baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda çok sayıda mermi isabet baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Olayın ardından 2 şüpheliden biri yakalandı

Sokak düğününde baba oğula silahlı saldırı! - En son haberler
Sokak düğününde baba oğula silahlı saldırı
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DHA

Adana'da, sokak düğününde silahlı saldırıya uğrayan Galip Düz hayatını kaybetti, oğlu Muhammet Düz ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne katılan Galip Düz ile oğlu Muhammet Düz, Doğan D. ve Mehmet Emin Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Baba ile oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

BABA KURTARILAMADI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, hayatını kaybetti. Muhammet Düz'ün durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Doğan D. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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