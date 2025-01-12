Adana'da sokak düğününde maganda kurşunu: 1 çocuk ağır yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen bir sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Adana'da sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın, ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı.
TALİHSİZ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Hastaneye gelen Kemal Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.