Sokak hayvanları için 61 noktaya mama istasyonu yerleştirildi - TRABZON

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, herkesin "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet ettiği Trabzon'da, sokak hayvanlarının besin bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını artırarak sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, belediye tarafından Ortahisar ve Akçaabat'a 11'er, Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra'ya 5'er, Beşikdüzü ve Vakfıkebir'e 4'er, Çarşıbaşı ve Maçka'ya da 3'er olmak üzere toplam 61 mama istasyonunun sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelere konumlandırıldığı aktarıldı.Ekiplerin koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 18 ilçeye 2 bin 750 kilogram köpek maması, 705 kilogram kedi maması ve 1700 kilogram kuş yemi dağıtımı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde yürütülen çalışmada günlük 300'den fazla noktada ortalama 800 sahipsiz hayvana yetebilecek şekilde dağıtım yapıldığı kaydedildi.- "Mama istasyonları koymaya devam edeceğiz"Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların, her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirtti.Ekiplerin, şehir merkezi ve tüm ilçelerde sahipsiz hayvanların besin bulmakta sıkıntı yaşamaması için yoğun tempoda gayret gösterdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:"Tüm ilçe belediyelerimize sürekli olarak mama desteğinde bulunuyoruz. Son olarak ilçelerimizde yoğun olan 61 bölgeye mama istasyonları konumlandırdık. İhtiyaç duyulan bölgelere mama istasyonları koymaya devam edeceğiz. Öte yandan kuşlar için de belirlenen yerlere yem serpiştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu zor süreçte tüm hemşehrilerimden sahipsiz hayvanlarımız için kapılarının önüne su ve mama bırakmalarını rica ediyorum."