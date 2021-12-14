Sokak Hayvanları için sergi

Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan sergi, 14 Aralık’ta Kült Palace Feriye’de gerçekleşecek.

Sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşması için yapılacak sergide; Alea Pınar Du Pre, Burcu Yavuz, Cengiz Yatağan, Seda Dokumacı ve Seydi Murat Koç eşsiz eserlerini, Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği’ne bağışlayarak farkındalık ve katkı sağlayacak.

Elde edilen tüm gelir, sahipsiz hayvanların yaşamlarına dokunması için bakım ve tedavilerin de kullanılmak üzere Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği’ne bağışlanacak.