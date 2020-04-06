Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı - OSMANİYE

Adana'nın Kozan ilçesini Kadirli ilçesine bağlayan yol ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesini Kadirli'ye bağlayan yollar jandarma ekiplerince bariyerlerle kapatıldı.Ekipler, ikameti Adana ve Kahramanmaraş'ta olanlar hariç araçların geçişine izin vermedi.İlçe belediye ekiplerince sokak hayvanları için park ve bahçelere yem ve su bırakıldı.
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