Sokak Hayvanları Yasasının maddeleri nelerdir? 17 maddelik yasa teklifinde neler var?
Son zamanlards Türkiye'nin ana gündem konularından birini de sokak hayvanları düzenlemesi oluşturuyor. Henüz üzerinde çalışılan 17 maddelik yasa teklifinde bir sıcak gelişme yaşandı ve 'ötanazi' maddesinde revizyona gidildi. Söz konusu uygulama, Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun uygulanacağı hüküm altına alındı. İşte, sokak hayvanları düzenlemesinin maddeleri...
Türkiye, sokak hayvanları konusunda getirilecek olan yasaya odaklanmış durumda. Şimdilerde 17 maddelik yasa teklifi üzerinde çalışılıyor ve dolayısıyla tartışmalar da sürüyor. Son olarak teklifte geçen 'ötanazi' maddesinde değişikliğe gidildi ve Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun uygulanacağı hüküm altına alındı. Peki, Sokak Hayvanları Yasa Teklifinda hangi maddeler var?
YEREL YÖNETİMLERCE YAPILACAK ÖTANAZİ HÜKMÜ METİNDEN ÇIKARILDI
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.
Verilen önergeyle saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötanazi yapılacağına ilişkin hüküm teklif metninden çıkarıldı.
ÖTANAZİYE BELEDİYELER DEĞİL VETERİNER HEKİMLER KARAR VERECEK
Maddede önergeyle yapılan değişiklik kapsamında atıf yapılan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer alıyor:
"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."
SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVAN FARKI NET BİR ŞEKİLDE TANIMLANIYOR
Kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.
HAYVAN BAKIMEVLERİ, REHABİLİTE TESİSLERİNE DÖNÜYOR
Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevi, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.
HAYVAN SAHİPLENMEYE TEŞVİK
Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları sahiplenmek isteyen ve Kanun'da öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esas olacak.
YEREL YÖNETİMLER HAYVAN BAKIMEVLERİ KURACAK
Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak.
PARA VE HAPİS CEZALARI GELİYOR
Sokak hayvanları konusunda yetkili olan belediyelerin, bütçe ayırmaması veya yeterli çalışma yapmaması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gelecek.
Bununla beraber, sahiplendiği köpeği bir yere terk edenlere 50 bin liralık cezai işlem uygulanacak.
Son olarak, öldürülen sokak hayvanları için 1 yıldan 4 yıla kada hapis cezası geliyor.