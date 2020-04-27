Sokak hayvanlarının gönüllü destekçisi oldu - GAZİANTEP

AA

Kırkız, çocukluğundan beri sevdiği sokak hayvanları için yaklaşık 5 yıldır imkanları dahilinde bütçe ayırarak yemleme çalışmaları yapıyor.Sosyal medya danışmanlığı da yapan Kırkız, kuru mama alıp dağıtıyor ve "sevimli dostlar"ın ihtiyaçları için seferber oluyor.Haftanın 3-4 gününde yemleme faaliyetleri için özellikle kırsal alanlara giden Kırkız, ayrıca kentteki sokak hayvanları için faaliyetlerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ve kurumların çalışmalarına destek oluyor.Akın Kırkız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaşlardan itibaren hayvanlara ilgisinin olduğunu ifade etti.Her zaman imkanları dahilinde hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Kırkız, şöyle konuştu:"Sokak hayvanlarının hepsine yardımcı olmaya başlıyorum. Yani kedi, köpek veya kuş diye ayrım yapmıyorum. Nerede bir hayvan görsem hemen yardımcı olmak istiyorum. Şu an yılda 1 tondan fazla kuru mama alıp hayvanlara veriyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili sosyal medyayı da değerlendiriyorum. Herhangi bir bağış almadan örnek olmaya çalışıyorum çünkü küçük kardeşlerimizin sokak hayvanlarına duyarlılığının bir nebze de olsa arttığını gururla görüyorum. Mama almaya gücü yetmeyen kardeşlerimiz de evdeki artıklarla sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Bu da amacıma ulaştığım için beni mutlu ediyor."- "Ekibimizin bir parçası gibi oldu"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler ise kentin farklı noktalarında çok sayıda yemleme alanı kurduklarını ve buralara düzenli olarak ekiplerin yem ve su bıraktığını ifade etti.Bu çalışmalara gönüllülerin desteğinin de önemli olduğunu anlatan Özsöyler, "Akın kardeşimiz de bu gönüllülerden birisi. Akın ne zaman sokak hayvanları için bir şey yapacak olsak işini gücünü bırakıp yardıma koşar. Sanki Akın ekibimizin bir parçası gibi oldu." diye konuştu.