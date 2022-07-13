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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan çocuklara otomobil çarptı
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Mersin'de köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı! Bir çocuğun durumu ağır

Mersin'de refüjde oyun oynayan çocuklara sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçarken yola çıkan 2 çocuğa otomobil çarptı. Kadın sürücünün hemen hastaneye kaldırdığı yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan çocuklara otomobil çarptı
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarptı
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DHA

Mersin'de, sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Refüjde oyun oynayan çocuklara sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklardan aniden yola çıkın 2 çocuğa, Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobil çarptı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sürücü Güzin Y. yaralanan Hüseyin Çiftel (9) ve Ömer Ensar Gümüş'ü (7) hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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