Tuzluca’da eski çöplük alanına kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen çok sayıda sokak köpeği, ilçe halkından Musa Yiğit’in dikkatini çekti.

İHA'nın haberine göre, çöplük alanında terk edilen köpekleri gören Yiğit, açlıktan ölmemeleri için köpeklere çuvallar dolusu ekmek getirerek karınlarını doyurdu.



Sokak köpeklerinin ölüme terk edildiğini videoya alarak sesini duyurmaya çalışan Musa Yiğit, “Burası Iğdır’ın Tuzluca ilçesi belediyenin eski çöp alanı. Bir sürü başıboş, henüz yavru köpekler burada sahipsiz olarak ölüme terk edilmiş durumdalar. Belediyede çalışan veteriner tarafından kendi imkanlarıyla 3-4 tane derme çatma küçük barınak yapılmış burada. Bu tabiiki yeterli değil. Bu sahipsiz hayvanlara acilen barınak lazım. Hayatta kalabilmeleri için ekmek, yiyecek lazım. Buradan sesleniyorum duyarlı olalım. Bu hayvanları yaşatalım, ölüme terk etmeyelim” dedi.