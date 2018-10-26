Ekim ayı, her yıl Türkiye’de ve dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. Bu önemli ayda meme kanserine dikkat çekmek için harekete geçen UEDAŞ, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Limak Enerji Grubu şirketlerinden UEDAŞ, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve kadınlarda sık görülen meme kanserine karşı sokak lambalarını kullandı. Şirket, sokak lambalarının devreye girdiği saat olan 18.30 itibarıyla, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Caddesini pembe ışıklarla aydınlattı.

Ayrıca, meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" ibaresi yer alan yazılı afişler, Bursa’da şehrin pek çok noktasındaki elektrik direklerine asıldı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul ediliyor ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Biz de ülkemiz insanlarını bu konu hakkında bilgilendirmek istedik”.

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