Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında 2 kardeşi bıçakladı | Son dakika haberleri

        Sokak ortasında 2 kardeşi bıçakladı

        Adana'da sokak ortasında tartıştığı iki kardeşi bıçaklayan zanlı kaçarken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:49 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak ortasında 2 kardeşi bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde kardeşler Hakan C. (44) ve Hasan C. (43), sokak ortasında tartıştıkları E.Ö. tarafından bıçakla yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Hakan C. ve Hasan C. isimli kardeşler, iddiaya göre, E.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla iki kardeşi de yaraladı.

        Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis, şüpheliyi çok uzaklaşamadan yakalandı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!