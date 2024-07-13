Sokak ortasında 2 kardeşi bıçakladı

Adana'nın Kozan ilçesinde kardeşler Hakan C. (44) ve Hasan C. (43), sokak ortasında tartıştıkları E.Ö. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Hakan C. ve Hasan C. isimli kardeşler, iddiaya göre, E.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla iki kardeşi de yaraladı.